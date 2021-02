Cassibile e il villaggio per migranti in diretta su Rete 4. Salvini si impegna a tutela dei residenti

I residenti di Cassibile chiamano e Matteo Salvini risponde. Ieri sera su Rete 4, nell'ambito della trasmissione giornalistica "Dritto e Rovescio" condotta da Paolo Del Debbio, in diretta da contrada Palazzo i rappresentanti del Comitato schierato contro la realizzazione del villaggio per lavoratori stagionali extracomunitari, hanno spiegato le loro ragioni: "I residenti di questo quartiere - ha spiegato Paolo Romano - vivono già nel degrado: qui non si sono strade e adesso si vuole anche realizzare questo villaggio. E' uno scempio, perciò - ha detto ancora Romano, rivolgendosi a Salvini, collegato in contemporanea - le chiediamo di farsi carico di questa vicenda, visto che fa parte del governo Draghi".

Immediata la risposta del leader della Lega, che ha dichiarato di volersi impegnare a seguire il caso, cominciando proprio dal farsi girare il contatto di Romano.