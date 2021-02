Siracusa, al via sabato la vaccinazione anticovid per gli over 80

Al via sabato 20 febbraio la somministrazione del vaccino anticovid agli ultra ottantenni. L’Asp di Siracusa ha predisposto per questa fase, come previsto dalle indicazioni nazionali e regionali, ambulatori di vaccinazione in ambiente protetto nei quattro ospedali della provincia di Siracusa.

Tre saranno le postazioni all’ospedale Umberto primo predisposte al piano terra del presidio ospedaliero, due a Lentini ed una ciascuna ad Avola e Augusta con una programmazione che tiene conto delle attuali prenotazioni, dove sarà impegnato ad oltranza tutto il personale medico e infermieristico reclutato per la somministrazione di 280 dosi di vaccino giornaliere.

Ad oggi nel portale si sono registrati circa 6 mila e 600 over 80 che dovranno presentarsi nella sede e all’orario stabiliti nella prenotazione, soltanto 15 minuti prima al fine di evitare assembramenti.

Con le ulteriori dotazioni di dosi di vaccini Pfizer e Moderna giunte a Siracusa ed in programma per i prossimi giorni, l’Azienda sta potendo completare tutte le categorie previste dalla circolare regionale 1180 mentre è partita con la somministrazione del vaccino Astrazeneca agli under 55 al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della polizia penitenziaria e al personale docente delle scuole, mentre sono già state completate le Rsa, le Case di Cura, i medici di medicina generale, pediatri, odontoiatri, e sono in via di completamento farmacisti e specialisti accreditati nonché ospiti e operatori delle poche ultime Case di riposo rimaste da vaccinare.

Dopo gli over 80, si procederà con le successive categorie sino ad aprire la vaccinazione all’intera popolazione ed in questa prospettiva l’Asp di Siracusa si sta già organizzando con la messa a regime di 25 ambulatori vaccinali, 21 territoriali e 4 ospedalieri, in tutti i comuni della provincia e di altri che si stanno definendo grazie alla disponibilità di diverse amministrazioni comunali come quella di Siracusa che ha già messo a disposizione l’Urban Center.

Gli over 80 dovranno presentarsi alla vaccinazione possibilmente con i moduli già compilati. Chi non avesse la possibilità di stamparli potrà comunque usufruire degli stampati pronti nei centri vaccinali. Per i cittadini che non possono recarsi autonomamente nei centri vaccinali, è possibile usufruire del servizio di vaccinazione a domicilio che sarà operativo a partire dall’1 marzo: è possibile effettuare la prenotazione anche tramite Call Center telefonando al numero verde 800009966 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 esclusi sabati e festivi.