Priolo, Comune e Riserva Saline: iniziativa per la rinascita dell'area

Un evento per la Riserva Naturale Saline di Priolo in programma per sabato 20 febbraio: tutti i cittadini potranno piantare uno o più alberi, messi a disposizione dall’assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari. L’iniziativa, denominata "Tree is Life 2.0 - Un Augurio di Rinascita", è organizzato dalla Lipu, in collaborazione con il Comune di Priolo. L'obiettivo è quello del ripristino della vegetazione, distrutta in seguito all’incendio del luglio di due anni fa. L’attività si svolgerà solo su prenotazione, per rispettare le normative anti Covid. L'ingresso sarà consentito dalle 10 alle 12, con gruppi ogni 15 minuti.