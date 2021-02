Sortino, il Comune partecipa al progetto "Sport nei parchi"

Il Comune di Sortino partecipa al progetto “Sport nei parchi” attraverso la partecipazione al bando di Anci.

In pratica attraverso una manifestazione di interesse, le Asd/Ssd sortinesi saranno beneficiarie di uno specifico contributo per garantire lo svolgimento di attività sportive in piazza Sortinesi nel Mondo. La piazza sarà quindi attrezzata e potrà essere gestita dalle associazioni sportive partecipanti, che garantiranno il libero accesso all’area ai soggetti più fragili, donne e anziani, in tutti i week end.