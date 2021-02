Villaggio lavoratori stagionali a Cassibile, diretta a "Dritto e Rovescio"

La mobilitazione dei residenti di Cassibile contro la realizzazione di un villaggio per i braccianti stagionali extracomunitari approda sulle tv nazionali.

Questa sera alle 21 la trasmissione "Dritto e Rovescio" che va in onda su Rete 4 si collegherà con contrada Palazzo a Cassibile, dove sono in corso i lavori di realizzazione del villaggio dell'accoglienza.