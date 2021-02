Fiducia ampia per Mario Draghi in Senato, oggi il voto alla Camera

Fiducia larga con 262 sì e 40 voti contrari per il nuovo governo Draghi in Senato. Solo due gli astenuti. A schierarsi contro, oltre i 19 parlamentari di Fdi, sono quindici senatori del M5S. Altri 8 cinquestelle non hanno partecipato alla votazione ma due risultano assenti giustificati.

Questa mattina, intanto, è inizato alla Camera il dibattito sulla fiducia al governo Draghi. La discussione generale andrà avanti fino alle 12, quando sarà sospesa fino alle 13.30 per la sanificazione dell'Aula. Riprenderà dalle 13.30 e andrà avanti fino alle 16. Nuova pausa per la sanificazione fino alle 18 e poi la replica del presidente del Consiglio. Le dichiarazioni di voto saranno dalle 18.30 alle 20, quando avrà inizio la chiama per la votazione di fiducia.