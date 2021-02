Scomparsa badanti a Siracusa, fermato il figlio dell'anziano: è accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere

E' stato fermato il presunto omicida dei 2 badanti campani scomparsi nel 2014 a Siracusa.

Si tratta di Giampiero Riccioli, figlio dell'anziano 80enne che i due giovani assistevano: è stato catturato nella notte a Pachino, in contrada Granelli.

Riccioli ha assistito agli scavi nell’area della sua villa, ma quando ha capito che la verità stava per venire a galla, ha lasciato la zona, rendendosi irreperibile. In un pozzo infatti sono stati trovati dei resti umani che apparterrebbero ad Alessandro Sabatino 40 anni e Luigi Cerreto 23 anni. Sarà l’esame del Dna a stabilire se quei resti appartengono ai due giovani.

Dopo la cattura Riccioli è stato trasferito negli uffici della Squadra Mobile dove si trova in stato di fermo con le accuse di duplice omicidio e occultamento di cadavere.

Ieri la svolta dopo due giorni di scavi nella villa e in un terreno adiacente, che hanno consentito di individuare e recuperare i resti umani.