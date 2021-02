Priolo, riqualificazione degli alloggi popolari di via De Gasperi

Saranno riqualificati gli alloggi popolari di via De Gasperi, a Priolo.

A seguito di richiesta avanzata dal Comune alla Regione, l'assessore alle infrastrutture, Marco Falcone, ha confermato la disponibilità di farsi carico del finanziamento degli interventi.

Ieri incontro al Comune tra il sindaco Pippo Gianni, l’assessore ai Lavori Pubblici, Tonino Margagliotti, il presidente dell’Iacp, Mariaelisa Mancarella, il Direttore Generale Marco Cannarella e l’ing. Carmelo Uccello per concordare le azioni da avviare.

L’Iacp predisporrà gli atti tecnici necessari per ottenere il finanziamento regionale e avviare i lavori di rifunzionalizzazione degli alloggi.

“Il Comune - ha fatto sapere il sindaco - oltre ad affrontare i problemi gestionali, predisporrà gli atti tecnici necessari per realizzare i lavori di sistemazione esterna delle aree limitrofe, con un intervento che migliorerà l’aspetto ambientale e risolverà il grave problema della raccolta delle acque meteoriche".