Siracusa, torna regolare la raccolta dell'organico. Aggiudicato il servizio di smaltimento in un'altra piattaforma

Sarà regolare domani la raccolta porta a porta dell'organico che ieri aveva fatto registrare alcuni disservizi con diverse zone della città di Siracusa in cui il ritiro della frazione non era stato effettuato senza alcuna comunicazione preventiva. Già venerdì scorso, a causa della saturazione delle piattaforme di conferimento, il Comune era stato costretto a comunicare la sospensione della raccolta e non era la prima volta.

Adesso però a risolvere la situazione, è arrivata sul filo di lana l'aggiudicazione del servizio di “Trasporto e Smaltimento della frazione alla G&D Ecologica Spa di Lamezia Terme, che ha proposto il ribasso del 2% sul prezzo d’asta per una spesa complessiva di 235mila euro.

"Con questo affidamento- dichiara l'assessore all'Igiene Urbana Andrea Buccheri - colmiamo il vuoto regionale di impianti per il conferimento della frazione organica. Nello stesso tempo continuiamo ad incentivare l'utilizzo delle compostiere ed abbiamo rafforzato ed accelerato la consegne delle stesse ai cittadini che ne fanno richiesta".