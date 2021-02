Badanti scomparsi a Siracusa, trovati resti umani nella villa di Tivoli

Svolta nel giallo della scomparsa dei due badanti Luigi Cerreto 23 anni e Alessandro Sabatino, 40 anni, venuti dalla Campania nel 2014 a Siracusa per assistere un anziano.

Dopo pochi mesi, però, dei due giovani si sono perse le tracce. Resti umani, e pare appartengano ai corpi dei due badanti, sono stati ritrovati nel pomeriggio di oggi nella villa di Tivoli dove i due ragazzi lavoravano, e dove erano ripresi gli scavi.

"Oggi dopo gli scavi, come rende noto "Chi l'ha visto?" la trasmissione che si è, in più occasioni, occupata del caso - la Polizia Scientifica aveva montato una tenda e chiuso l’accesso". Sul posto è arrivato anche il medico legale. Sono già stati avvisati i familiari ed effettuati i prelievi per il test del Dna, l'unico che potrà dare un'identità certa ai due corpi.

