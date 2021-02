Siracusa, casting per un ruolo secondario in un cortometraggio noir

Casting della società di produzione Daimon per la ricerca di un attore per ruolo secondario nella realizzazione di un “cortometraggio lowbudget di genere distopico/noir” per la regia di Marco Latour.

A darne notizia è la Film Commission del Comune di Siracusa.

Il profilo ricercato deve avere un’età scenica di 35/40 anni, un fisico atletico, un’altezza di 1,75/180 centimentri.

Le riprese saranno effettuate a Siracusa per le ultime settimane di aprile. Indispensabile per il casting la residenza o l’appoggio a Siracusa.

Per candidarsi bisogna inviare un curriculum vitae, 3 foto, di cui una a figura intera, selftape drammatico e/o showreel” a daimonproduzione@gmail.com

Il ruolo sarà retribuito.