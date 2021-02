Sortino, nuovo assessore in giunta: Corrado Calvo subentra a Valentina Cianci

Volti nuovi all'interno della giunta comunale di Sortino. Si è dimessa l'assessore Valentina Cianci. Al suo posto entra in giunta il geometra Corrado Calvo, già a capo dell'Ufficio tecnico fino allo scorso aprile, quando è andato in pensione. Si occuperà delle stesse rubriche del predecessore: Lavori pubblici, Urbanistica, Decoro urbano, Ecologia e raccolta differenziata. La scelta è stata determinata dall'intenzione di dare maggiore impulso alle pratiche finalizzate all'eco bonus e al sisma bonus.

"Si dimette una compagna di viaggio - spiega il sindaco Vincenzo Parlato - assessore dalla prima ora,che ringrazio per l'egregio lavoro e con la quale è stato possibile fare una buona programmazione. Lascia una raccolta differenziata che ha raggiunto ormai il 78% per il 2020 attraverso un lavoro quotidiano che diventerà palese con le nuove cartelle della Tari, più economica e ormai ai livelli del 2013.

Per quanto riguarda i Lavori pubblici, ha lavorato alla risoluzione di due annosi problemi: l'area attendamenti e cointainers della protezione civile (finanziamento del 1999) e l’ex caserma dei Carabinieri per la quale è stato risolto il contratto e a breve saranno appaltati i lavori".