Falsa assicurazione online, truffato 43enne di Rosolini: denunciato giovane ghanese

Un 23enne ghanese denunciato ieri a Noto per truffa.

La vicenda prende le mosse da una querela presentata il 19 settembre scorso da un uomo di 43 anni residente a Rosolini,dopo la stipula di un contratto assicurativo per incendio e furto per il proprio motociclo.

Dopo essersi collegato al sito internet di una società assicuratrice, l'uomo riceve tramite whatsApp un preventivo di spesa conveniente e procede al bonifico. Nei giorni a seguire, la vittima non riceve alcuna polizza assicurativa ed il cellulare usato per i contatti con la società risulta non più attivo. Fa qui la denuncia in Commissariato. Gli accertamenti della polizia sull’utenza cellulare e sul beneficiario del bonifico, portano al 23enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti specifici, residente a Forlì.