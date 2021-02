Siracusa, gli avvocati incrociano le braccia: troppa disorganizzazione nel patrocinio gratuito

Gravi ritardi e irrisolte criticità nel servizio del Patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione alla successiva fase dei pagamenti demandata all'Ufficio Spese di Giustizia ed all'Ufficio del Funzionario Delegato, oltre che contro le attuali modalità di

organizzazione e di svolgimento delle udienze. Sono queste le motivazioni dell'astensione dal lavoro annunciata dagli avvocati iscritti all'Ordine forense provinciale. Gli avvocati non presenzieranno alle udienze civili, penali, tributarie ed amministrative e non parteciperanno ad alcuna attività giudiziaria dal 22 al 24 febbraio prossimi. Venerdì mattina, conferenza stampa di illustrazione della protesta.