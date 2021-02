Avola, reati di droga: il tribunale emette la condanna residua per un 40enne

Deve dovrà scontare una pena residua di un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione per reati legati alla droga, il 40enne di Avola a cui ieri gli agenti del locale commissariato hanno notificato il provvedimento emesso dal tribunale di Siracusa. Sebastiano Amore, che dovrà scontare la condanna in regime di detenzione domiciliare, è stato condannato anche al pagamento di una pena pecuniaria di 3.400 euro. L'uomo era già agli arresti domiciliari, con braccialetto elettronico, per altra causa.