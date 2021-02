Siracusa, pesta selvaggiamente la fidanzata: la prognosi è di 30 giorni

Ennesimo episodio di violenza di genere. Anche ieri, una pattuglia delle Volanti è dovuta intervenire per dare aiuto a una donna pestata selvaggiamente da un uomo. Tutto è partito da una telefonata al 113, con cui veniva segnalata una violenta lite in corso tra una donna di 44 anni e il suo fidanzato di 47. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto, hanno trovato la vittima alquanto malconcia, tanto da dover fare ricorso alle cure del Pronto soccorso. Dopo essere stata medicata la donna si è rimessa in piedi, per quanto fosse piuttosto malridotta. La prognosi è di giorni 30. A carico del bruto è scattata una denuncia.