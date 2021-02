Covid, anche a Noto un centro vaccinazioni: ok dell'Asp

Anche a Noto sarà allocato un centro per le vaccinazioni anticovid.

A darne notizia è il sindaco, Corrado Bonfanti: “Ho ricevuto l’ok dall’Asp dopo una richiesta presentata da diversi giorni: potremo aprire un centro vaccinazioni anche a Noto, all’ospedale Trigona o comunque in uno spazio che sia facile da raggiungere per tutti. Inoltre - aggiunge - attiveremo grazie alla convenzione con Auser un servizio per aiutare i nostri anziani a prenotare il vaccino e, successivamente, anche per accompagnarli ad effettuarlo".