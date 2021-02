Siracusa, parcheggio disabili: nuovi criteri per il rilascio dei permessi

Cambiano i criteri per il rilascio, da parte del comando della Polizia municipale, dei permessi di parcheggio alle persone con disabilità.

Da questo momento sarà concesso un solo tipo di autorizzazione per tutte le persone diversamente abili e, dunque, con ridotta mobilità autonoma riconosciuta dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda sanitaria provinciale di Siracusa. Inoltre non ci saranno rinnovi automatici dei permessi in scadenza a meno che non rientrino nelle regole previste dall'ordinanza. Cambia anche il contrassegno: sarà rilasciato il Cude, il contrassegno unificato disabili europeo.