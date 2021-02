Canicattini Bagni, entro il 16 aprile domande per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo

Attivate dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale le procedure per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2020-2021 per gli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, il cui nucleo familiare ha un indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità, pari o inferiore a 10.632,94 euro.

Per la richiesta del contributo dovrà essere utilizzato lo schema di domanda scaricabile dal sito web del Comune di Canicattini Bagni.

Alla domanda non va allegata alcuna documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo, ma se ne dovrà conservare copia per almeno 5 anni, esibendola su richiesta dell’Ente pubblico, consapevoli della decadenza del beneficio in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'importo del contributo sarà determinato dal Dipartimento regionale dell’Istruzione dell'Università e del Diritto allo Studio e distinto per classe frequentata.