Lentini, un pranzo in dono per gli operatori sanitari del reparto covid

Un pranzo donato a tutti gli operatori sanitari in servizio al reparto covid dell'ospedale di Lentini.

A donarlo è stata la direzione Idel ristorante America che ha provveduto a consegnare personalmente le pietanze al reparto come riconoscimento per l’impegno svolto durante l’emergenza Covid.

La Direzione strategica aziendale e la Direzione medica di presidio ha ringraziato proprietario e personale del ristorante per la sensibilità dimostrata.