Siracusa, riprende l'attività della “Biblioteca dei borghi”

Riprende l'attività della “Biblioteca dei borghi”, dopo la sospensione di parte della sua attività a causa dell’emergenza Covid 19. Nei prossimi mesi offrirà ai suoi iscritti nuove possibilità di incontri con stage professionalizzanti e laboratori.

Il progetto, ideato dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Siracusa, durante il periodo emergenziale non si era comunque mai fermato.

"L’amministrazione comunale - dice il sindaco Italia - non ha voluto arretrare di fronte alle difficoltà che, causa la pandemia, hanno condizionato pesantemente la vita culturale del Paese. Anzi non ci siamo fermati e siamo pronti a rilanciare, convinti come siamo che la solidarietà cresce con il sapere e l’accrescimento della consapevolezza culturale”

“Per Siracusa la cultura non arretra con le difficoltà, anzi acquista nuovo impulso” - dichiara l’assessore alle Politiche culturali, Fabio Granata. "In un periodo di grandi restrizioni come questo - aggiunge - sono riuscite a reinventarsi, e parlo di tutte le biblioteche cittadine, da quella centrale a quelle di quartiere, sperimentando un modo nuovo di fare biblioteca”.