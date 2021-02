Priolo, in casa marijuana, hashish e materiale per confezionale le dosi

Detiene in casa 250 grammini di marijuana, 20 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

A Priolo è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione e spaccio Giuseppe Garro, 52 anni, con precedenti specifici.

La droga e tutto il resto sono stati trovati all’interno di una borsa frigo che si trovava sotto il tavolo della cucina.

L'uomo è stato ristretto ai domiciliari; lo stupefacente e il materiale sono stati sequestrati.