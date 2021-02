Floridia, hashish nascosta dietro il battiscopa: 66enne ai domiciliari

Nascondeva in casa 400 grammi sirca di hashish dietro un battiscopa, sotto un mobile della cucina. Lo stratagemma è stato però scoperto dai cani antidroga del Nucleo Cinofili della Polizia Penitenziaria della casa circondariale “Cavadonna”, Kira e Tony, il cui fiuto ha fatto centro.

In manette è finito Salvatore Foti, 66 anni, con numerosi precedenti specifici.

La droga era suddivisa in 37 involucri, sottoposti a sequestro. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari.