Siracusa, deve scontare 2 anni per furti: finisce in carcere

Deve scontare 2 anni e un giorno perché riconosciuto responsabile di numerosi furti perpetrati a Siracusa negli anni 2018/2019: in manette è finito Massimo Schiavone, 46 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura aretusea.

Schiavone, è stato condotto in carcere.