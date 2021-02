Ho deciso di comprare un appartamento per mia figlia. Per lei è una prima casa. non vorrei spendere più di 150.000 euro. Quanto mi costerebbe l'atto?

Inviate i vostri quesiti via mail o WhatsApp, il notaio vi risponderà.

Domanda.

Ho deciso di comprare un appartamento

per mia figlia. Per lei è una prima casa. Il prezzo che vorrei spendere è non più di 150.000 euro. Quanto mi costerebbe l'atto?

Michele D.

Risposta

Penso sia utile rispondere comunque al sig. Michele per spiegare come, in realtà, non sia possibile rispondere alla specifica domanda.

Le informazioni ricevute sono troppo poche e, ogni atto notarile è totalmente diverso da qualsiasi altro e sempre molto personalizzato.

Solo per restare in tema di compravendita di appartamento, segnalo solo alcuni elementi caratteristici.

Il costo di un atto cambia a secondo se il venditore sia un privato o un imprenditore. Se imprenditore e' importante sapere secostruttore o meno.

Quanto al bene, sarà necessario verificare che sia veramente un appartamento (e non, per esempio, una mansarda, scambiata per appartamento, ma che non lo è); occorre verificare che, veramente

l'acquisto possa essere fatto come prima casa. I requisiti, infatti, sono tanti e complessi e spesso vengono confusi dal cittadino comune.

L'immobile da comprare, poi, deve essere in perfetta regola con determinate norme riguardanti gli aspetti urbanistici, catastali e che rispetti i diritti (reali o personali) di terzi. La sussistenza di tali problematiche e la loro preventiva risoluzione, anche con l'ausilio del notaio, fanno diventare più complessa l'istruttoria della pratica e, conseguentemente , elevare il costo della stessa.

Sempre sull'immobile, è possibile che lo stesso abbia avuto una storia Ventennale semplicissima o molto complicata.

L'esame ipotecario incide sui costi finali.

Il prezzo di acquisto incide pure.

Indicare il prezzo massimo non aiuta.

Per fare un preventivo occorre conoscere il prezzo corretto, che incide su alcune voci di costo, e comunque avere una visura aggiornata catastale.

Le imposte più importanti, infatti, si applicano solitamente sul valore fiscale del bene, ricavabile dai dati catastali. Viceversa, l'IVA si applica sul prezzo effettivamente convenuto.

Se, dunque, si è interessati ad ottenere una stima dei costi di un possibile atto di acquisto di un appartamento, non potrà mai essere sufficente fornire i soli dati esternati del signor Michele, ma occorrerà fornire al Notaio incaricato tutta la specifica documentazione richiesta dello stesso notaio.

Solo così sarà possibile ottenere un preventivo dei costi piuttosto realistico, professionale e sicuro.

Al contrario, chi si accontenterebbe di un preventivo di massima, sicuamente non accurato ed estemporaneo, avrà la quasi cirtezza di non

veder rispettata la cifra originariamente ottenuta che, strada facendo, potrebbe essere facilmente lievitata verso l'alto, con sgradita sorpresa finale per l'utente.

Una ultima notazione: è bene sempre richiedere un preventivo scritto e dettagliato, per ovvi motivi di precisione e trasparenza.

Qualsiasi notaio interpellato, non mancherà di fornirlo.

Notaio Giuseppe Minniti

.