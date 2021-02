Siracusa, si rinnova la segreteria provinciale della Cgil

Si rinnova la segreteria della Cgil di Siracusa. L’assemblea generale ha eletto tre nuovi componenti: sono Franco Nardi, Carmelo Rapisarda e Adriana Drago, che hanno ottenuto 71 voti favorevoli sugli 87 complessivi (i contrari sono stati 14 e 2 gli astenuti).

"I nuovi ingressi in segreteria - commenta Roberto Alosi - erano necessari per rafforzare l’azione politica e sindacale della Cgil, tenendo conto che stiamo andando ad affrontare un altro anno estremamente complicato dal punto di vista del lavoro e dell’economia, ma con tante opportunità se la politica lavorerà come le spetta".