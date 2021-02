Siracusa, inaugurato alla Giudecca l'ufficio del Comune dei Popoli

Inaugurato questa mattina a Siracusa l'ufficio del Comune dei Popoli il cui fine è quello di introdurre un nuovo corso nelle relazioni tra pubblica amministrazione e cittadini stranieri che intendono avvalersi dei servizi pubblici. L'ufficio ha sede a Casa Minniti, alla Giudecca, messa a disposizione dal Comune, capofila di un progetto che è co-finanziato dell'Unione Europea, tramite il Ministero dell'Interno, con il Fami, Fondo asilo, migrazione e integrazione 2014-2020.

Ad inaugurare la sede sono stati l'assessora all’Inclusione sociale e al diritto alla casa, Rita Gentile, la dirigente dei Servizi sociali del Comune, Loredana Carrara, e il mediatore culturale Amadou Ly, che fa parte del team dell’ufficio del Comune dei Popoli; presenti anche i rappresentanti degli enti partner del progetto, fra cui: AccoglieRete, Impact Hub Siracusa, Arci comitato territoriale di Siracusa, Oxfam Italia Intercultura, Cpia Siracusa “Alberto Manzi” e Fondazione italiana di solidarietà Marista Champagnat.

“Metteremo in campo - dichiara Gentile - un'attività di formazione e supporto che permetta poi ai servizi pubblici di essere efficienti ed efficaci nel front office con i migranti e l'utenza straniera in generale e non solo. C'è la consapevolezza che gli operatori pubblici spesso non hanno gli strumenti e le conoscenze per relazionarsi adeguatamente con questi cittadini e ciò inceppa lo scambio di informazioni creando inefficienze e disagi nell'utenza.”

La dirigente Carrara ha evidenziato “l'importanza dell'orientamento verso la fruizione dei servizi” ma anche il fatto che gli enti si facciano trovare pronti nei confronti di questa nuova utenza.

Lo sportello, oltre a questa funzione primaria, punta anche a offrire sostegno ai cittadini stranieri nel soddisfare i loro bisogni e a diventare un centro di formazione, documentazione e promozione dell’intercultura. L'ufficio dispone di un sito internet: https://comunedeipopoli.com.

Secondo Amadou Ly, “la vera novità del Comune dei Popoli è che è rivolto agli operatori dei servizi pubblici. Ciò aiuterà – ha concluso il mediatore culturale – a garantire pari dignità a tutti e svilupperà il senso di partecipazione e di appartenenza dei cittadini stranieri verso la città”.