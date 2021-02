Priolo, chiuso per sanificazione il plesso "Orazio Di Mauro": riaprirà giovedì

Il plesso “Orazio di Mauro” a Priolo domani e dopodomani resterà chiuso per sanificazione, su indicazione dell’Asp di Siracusa.

Ne danno notizia il sindaco Pippo Gianni e il dirigente Scolastico Enzo Lonero.

Resteranno chiuse le sezioni della primaria e dell’infanzia dei due Istituti del plesso, per sanificazione di aule e spazi comuni.

La chiusura per sanificazione si è resa necessaria in via cautelativa.

Le lezioni riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 18 febbraio.