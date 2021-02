Varianti covid, il Cts: "Rafforzare le misure per limitare la diffusione"

Per "contenere e rallentare" la diffusione delle varianti del Covid, "in analogia con le strategie adottate negli altri paesi europei", è necessaria una "rigorosa osservanza, rafforzamento e incremento delle misure di mitigazione del rischio, sia in ambito nazionale che in specifici ambiti locali, evitando ulteriori misure di rilascio". E' l'indicazione degli esperti del Cts. "L'incidenza dell'epidemia -scrivono tecnici e scienziati dopo una riunione -risulta nuovamente in crescita, con un impatto sostenuto sui sistemi sanitari".