Siracusa, morte Scieri: la famiglia chiede la citazione in giudizio del Ministero della Difesa

Udienza preliminare oggi a Pisa per i procedimento sulla morte del parà siracusano, Lele Scieri, avvenuta ad agosto del 1999 all'interno della caserma Gamerra.

L'avvocato che rappresenta la famiglie Scieri, Alessandra Furnari, ha avanzato al giudice di citare in giudizio come responsabile civile il ministero della Difesa. La decisione arriverà il 29 marzo in occasione della prossima udienza. Ammessa la costituzione di parte civile della famiglia Scieri; respinta invece analoga richiesta avanzata dall'associazione "Verità e Giustizia per Lele: il giudice ha ritenuto che non ci fosse il diritto soggettivo previsto dal codice.

"Andiamo via da Pisa - scrive il presidente, Carlo Garozzo - con il dispiacere di non poter essere parte civile nel processo contro i presunti responsabili della morte di Emanuele Scieri ma con una certezza: “Giustizia per Lele” non si fermerà.....la sete di giustizia e verità è immensa".

Nel processo per la morte di Emanuele sono imputati per omicidio volontario con l'aggravante dei futili motivi i tre ex caporali della Folgore, Alessandro Panella, Luigi Zabara e Andrea Antico e i due ex ufficiali, accusati di favoreggiamento, Enrico Celentano, all'epoca comandante della Folgorei, e Salvatore Romondia.