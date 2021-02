Siracusa, giornata di protesta della filiera agrolimentare: Cna incontra i sindaci della provincia. VIDEOINTERVISTE

Oggi è il giorno della mobilitazione del comparto della ristorazione e della filiera dell'agroalimentare siciliani aderenti alla Cna. Un comparto piegato letteralmente dalle restrizioni determinate dall'emergenza covid. A subire cali consistenti di fatturato, oltre ai pubblici esercizi, sono infatti i produttori di materie prime, le cantine vinicole, i trasformatori di prodotti lattiero - caseari, i produttori di farine e granaglie e tanti altri settori che hanno visto crollare gli ordini e non riescono a pianificare la ripartenza.

Da Cna Sicilia arrivano alcune proposte specifiche per il territorio regionale, coerenti con una più ampia piattaforma di rivendicazione del settore promossa a livello nazionale.

Oggi, pertanto, delegazioni di imprenditori associati, in tutti e 21 i Comuni della provincia di Siracusa, e in oltre 100 in Sicilia, hanno incontrato i sindaci dei rispettivi Comuni con l’obiettivo di condividere un percorso di ripartenza e di sostegno.

