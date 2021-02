Noto, serie tv "Il Commissario Montalbano": Bonfanti "Il Val di Noto unito per la realizzazione dell'ultimo episodio"

“Dobbiamo unire tutte le forze e metterci al servizio di questo ultimo fondamentale episodio della fiction televisiva del Commissario Montalbano che così si congederà definitivamente dal suo affezionato pubblico internazionale”. Questo il pensiero del sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, secondo il quale “Riccardino”, l’ultimo romanzo noir di Camilleri, deve rappresentare l’ultimo omaggio allo scrittore siciliano.

"Il Val di Noto - interviene Bonfanti - non può assistere inerme a questa “indecisione” generale e deve farsi promotore e protagonista di questo grande atto d’amore per il Maestro, per la Sicilia e per milioni di ammiratori ed estimatori di storie ed intrecci tutti siciliani che si sviluppano tra i nostri palazzi, le nostre vie e i nostri monumenti.

Sono convinto - aggiunge - che la Regione Siciliana sarà della partita”.