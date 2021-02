Sortino, avviate le operazioni preliminari all’allargamento del cimitero

Avviate le operazioni preliminari all'allargamento del cimitero di Sortino. Acquisito il progetto esecutivo e l'indagine geologica, si è proceduto alla liquidazione dell’acconto dell’80% della somma prevista per l’acquisizione dell’area di circa 7.113 metri quadrati necessaria per la realizzazione dei lavori di allargamento del Cimitero. E' stato, inoltre, dato incarico a un tecnico per il frazionamento dell’area destinata al cimitero.

Il progetto di allargamento permetterà di realizzare 1.850 nuovi loculi e 42 cappelle gentilizie e prevede la realizzazione di recinzione, stradelle e servizi oltre a garantire l'illuminazione a norma e tutti gli interventi necessari ai fini del rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza. Bisogna ora individuare le fonti di finanziamento per realizzare l’intervento e contestualmente procedere alla concessione delle aree destinate alla costruzione delle cappelle gentilizie. “Adesso possiamo passare alla fase tre - afferma il sindaco Vincenzo Parlato - dopo lo studio di fattibilità, la consegna della progettazione esecutiva, l’acquisizione dell’area e l’affidamento dell’incarico per l’esproprio dell’area, si potrà procedere finalmente all’allargamento del cimitero e realizzare tutti i loculi necessari a far fronte alle esigenze dei cittadini almeno per i prossimi 30 anni”.