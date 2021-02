Siracusa, fuochi d'artificio serali non autorizzati: sequestro di 10 chili di botti e una denuncia

Colpo al fenomeno dei fuochi d'artificio serali e notturni esplosi spesso a Siracusa da privati per celebrare ricorrenze o situazioni del tutto private, organizzando spettacoli pirotecnici in strada senza avere alcuna autorizzazione o competenza tecnica.

I Carabinieri, dopo aver raccolto informazioni su un siracusano di 32 anni, con precedenti per reati in materia di armi ed esplosivi, hanno effettuato a suo carico una perquisizione domiciliare. Nell’abitazione sono stati trovati e sequestrati oltre 10 chili di fuochi d’artificio e giochi pirotecnici, privi di marchio di conformità CE ed etichettature di certificazione, detenuti senza autorizzazione.

Sono in corso, da parte dei militari dell'Arma, accertamenti per ricostruire la filiera dell’approvvigionamento del materiale pirotecnico e mettere fine al fenomeno fastidioso dello sparo serale dei fuochi d’artificio per futili motivi.