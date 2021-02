Siracusa, scuole e covid: l'incidenza degli alunni positivi è dello 0,20%

E' dello 0,20% l'incidenza degli studenti positivi al covid nelle scuole della provincia di Siracusa. Questo quanto riporta il Report sull'andamento della situazione epidemiologica fornita dall'Ufficio scolastico secondo i dati che, nell'ultima settimana, tengono conto anche delle scuole superiori i cui dati si riferiscono ad una situazione epidemiologica antecedente la ripresa della didattica in presenza.

In totale sono attualmente 106 gli studenti positivi (4 all'Infanzia, 18 alla Primaria, 19 alle Medie e 65 alle Superiori).

I dati tengono conto delle risposte trasmesse dal 93% delle scuole.

In ambito regionale, sui numeri trasmessi da 773 scuole pari 93%, per quanto riguarda le sole scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con i dati della scorsa settimana, si evidenzia che l’incidenza degli alunni positivi ha subito una diminuzione, passando dallo 0,27% allo 0,26%.

Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al covid si conferma in diminuzione. Il valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,26% dell’8 febbraio 2021.

In valore assoluto si riscontra un decremento pari a 88 alunni positivi in meno per l’infanzia (-43%), a 335 per la primaria (-37%) e a 477 per il I grado (-52%).