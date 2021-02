Siracusa, controlli su mezzi pesanti e autobus: 58 sanzioni

Sono stati 75 i veicoli per trasporto merci controllati, 35 dei quali sanzionati. Controllati anche 12 autobus di linea.

Questo il bilancio della Campagna Europea "Truck and Bus" effettuata dalla Polizia stradale di Siracusa dall'8 al 14 febbraio. La campagna è programmata da Roadpol, l'organizzazione che sviluppa una cooperazione operativa tra le Polizie Stradali europee, con l’obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030.

In totale sono state 58 le sanzioni elevate: 7 per eccesso di velocità. Tre veicoli sono stati sanzionati per violazioni sui tempi di guida e di riposo e uno per violazioni alle dimensioni, mentre 6 sono state le infrazioni complessive accertate per irregolarità riscontrate nei documenti del conducente o dei veicoli. Rilevate altre 5 infrazioni per gravi violazioni al trasporto merci pericolose e 36 per altre violazioni delle norme del Codice della Strada.