Sicilia da oggi in zona gialla, si allentano le restrizioni. Ecco cosa cambia

Dalla mezzanotte la Sicilia è tornata in zona gialla. Si allentano le restrizioni rispetto alle settimane precedenti quando l’Isola è stata prima in zona rossa e poi arancione.

Ecco tutte le regole a cui attenersi:

Bar e ristoranti

Si potranno consumare cibi e bevande all’interno dei bar, dei ristoranti dalle 5 alle 18. Sempre consentita negli stessi orari la vendita con asporto. Dopo le 18 solo potranno restare aperti bar e ristoranti delle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, gli ospedali e gli aeroporti.

Negozi e centri commerciali

Tutti i negozi potranno riaprire. Nelle giornate festive e prefestive i centri commerciali e i mercati restano chiusi, ma al loro interno potranno restare aperte farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Musei e mostre

Riaprono dal lunedì al venerdì musei e gli altri luoghi della cultura.

Messe e funzioni religiose

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.

Spostamenti fra comuni e regioni

Tra le 5 e le 22 ci si potrà spostare all’interno della propria Regione o Provincia. Gli spostamenti verso altre Regioni sono consentiti solo “per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute". È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Coprifuoco

Fino al 5 marzo resta in vigore anche il coprifuoco dalle 22 alle 5: anche in questo caso sono consentiti solo gli spostamenti “per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute”.

Visite a parenti e amici

E’ consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata della stessa Regione tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.