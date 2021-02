Priolo, un uomo ritrovato morto in casa: forse cause naturali

Un uomo è stato trovato morto in casa questa mattina in via Castel Lentini, a Priolo.

Pare si sia trattato di morte naturale. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari che si erano recati a trovarlo. Sul posto sono intervenuti il 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, e una pattuglia della Polizia municipale.