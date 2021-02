Pachino, aggredisce e minaccia la nonna: 24enne finisce in carcere

Dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni nei confronti della nonna, una donna di 70 anni.

Protagonista dell'azione violenta un 24enne che ieri mattina, ha colpito l'anziana al torace, facendola cadere. Così ha dichiarato la vittima ai poliziotti giunti nell'abitazione per la segnalazione di una lite in famiglia.

Gli agenti, secondo quanto viene riferito, hanno bloccato il giovane, che ha continuato ad inveire contro la donna e a minacciarla. Sarebbe emerso che non era la prima volta che il nipote metteva in atto queste condotte violente nei confronti della nonna.

Da qui l'arresto e il suo trasferimento nel carcere di Ragusa.