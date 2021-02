Siracusa e provincia, il bilancio attività anticovid in zona arancione

Controllate 2.900 persone con 210 sanzioni e 650 attività ed esercizi commerciali 6 dei quali sono stati sanzionati.

Questo il bilancio dell'attività di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme anticovid, svolte dai Carabinieri in provincia di Siracusa durante i 15 giorni di "zona arancione".

I servizi di controllo continueranno ad essere svolti anche con il transito in "zona gialla" che entrerà in vigore a partire da domani.