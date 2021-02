Covid, aumentano i casi di variante inglese in Sicilia: ad oggi nel Siracusano sono 53

Aumentano ora dopo ora i casi di variante inglese del covid in Sicilia e la provincia di Siracusa e quella in cui ne sono stati sinora diagnosticati in maggior numero, ben 53.

La notizia è stata pubblicata dal Giornale di Sicilia: nell'articolo si legge che "da inizio gennaio ad oggi, dopo il primo caso diagnosticato su un giovane passeggero proveniente da Londra e atterrato all’aeroporto di Palermo, nei 4 laboratori regionali in grado di sequenziare il virus (due a Palermo, uno a Catania e l’altro a Messina) sono stati individuati 83 soggetti con la variante inglese del Covid, e di questi 53 sono residenti nel Siracusano. E secondo quanto SiracusaPost è riuscito a sapere da fonti sanitarie uno dei 53 è ricoverato nel reparto covid dell'umberto I di Siracusa e ha lievi sintomi.

Nell'articolo si legge anche la dichiarazione del professor Bruno Cacopardo, membro del Comitato tecnico scientifico regionale: "la variante del virus comporta un lieve impatto epidemiologico e clinico traducendosi in una maggiore contagiosità, ma mantenendo comunque una medesima intensità di sintomatologia rispetto al ceppo ordinario".