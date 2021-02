Augusta, sequestro di 1.300 tonnellate di rottami ferrosi al porto

Oltre 1.300 tonnellate di rottami ferrosi accumulate su due aree del porto di Augusta poste sotto sequestro dalla Capitaneria, dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, dal Libero Consorzio e dalla Dogana. Una parte è all'interno di un tratto di banchina pubblica in temporaneo uso ad un operatore portuale, e l'altra in un tratto in concessione allo stesso operatore.

Gli ammassi di rottami sono stati ritenuti essere rifiuti, e quindi non conformi a quanto riportato nella documentazione di accompagnamento.

Ciò ha comportato il blocco della spedizione e la denuncia per i responsabili delle attività di gestione dei rottami.