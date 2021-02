Focolaio Covid nelle scuole di Francofonte, il sindaco sospende le lezioni per una settimana

"Preoccupante incremento di casi positivi al covid" nella popolazione scolastica di Francofonte, tanto da indurre il sindaco Daniele Lentini, a sospendere per una settimana la didattica in presenza.

La decisione, presa in via precauzionale e per contenere la diffusione del virus, prende le mosse dalla circolare della dirigente del II° istituto comprensivo Dante Alighieri che aveva posto in quarantena, dall'11 al 18 febbraio, 6 classi su disposizione del dirigente del servizio Epidemiologia del Dipartimento prevenzione dell'Asp.

Alla luce della nuova ordinanza sindacale saranno sospese le attività didattiche in presenza nella scuola materna, primaria e secondaria di I° grado dell'Istituto comprensivo Dante Aligieri e della scuola materna comunale Regina Elena da domani lunedì 15 febbraio e fino a giono 20, evitando in questo modo lo spostamento della popolazione scolastica e del personale e "rendendo possibile attuare un più efficiante monitoraggio della curva epidemiologica".

Viene fatta salva, come sempre in questi casi, la possibilità di svolgere attività in presenza solo nei casi in cui sia necessaria mantenere l'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.