Siracusa, Franco Iachelli è il nuovo vicepresidente dell'Ordine dei Medici

Franco Iachelli, specializzato in Medicina generale, operante nel distretto della zona Nord della provincia di Siracusa è il nuovo vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Siracusa. Il dottor Iachelli subentra al dimissionario Giovanni Barone.

Novità riguardano anche i vertici della Commissione “Albo Medici”: confermato alla presidenza Anselmo Madeddu, che sarà affiancato dalle dottoresse Alba Spadafora e Sabina Malignaggi, rispettivamente nominate segretaria e vicepresidente.

“Una scelta di merito - ha spiegato il presidente Madeddu- che conferma la sinergia dell’Ordine con le donne medico. Da tempo, l’Ordine dei Medici, in realtà, collabora proficuamente con “l’Associazione italiana Donne Medico”, presieduta a Siracusa dalla dottoressa Rosalia Sorce, e la nomina della dottoressa Malignaggi come vicepresidente prosegue in questa direzione".