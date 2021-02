Lavoratori stagionali a Cassibile: il Pd al lavoro su un progetto esecutivo

"Un primo passo è stato fatto per risolvere il problema degli alloggi per i lavoratori stagionali a Cassibile-Fontane Bianche, se non per risolvere il problema definitivamente, quantomeno per arginarlo nell’imminente emergenza".

A pensarla così sono il segretario cittadino del Pd, Santino Romano, il suo vice Angelo Greco e Igor Previtera del Pd Cassibile, che evidenziano come, però, al bando pubblico della Prefettura, rivolto a tutti i Comuni con vocazione agricola, abbia risposto solo Siracusa.

"Il problema della creazione di alloggi adeguati - specifico pertanto gli esponenti del Pd - non può e non deve riguardare solo il nostro territorio ma tutti i comuni con vocazione agricola. Occorre una strategia territoriale ampia, provinciale e interprovinciale, che coinvolga la prefettura, l’ente provincia e tutti i Comuni interessati.

La sistemazione degli alloggi ai lavoratori migranti, la lotta al caporalato e l’integrazione all’interno della comunità sono gli obiettivi da rappggiungere per Romano, Greco e Previtera: "La sistemazione in un’area di proprietà del comune, di case prefabbricate e blocchi servizi igienici messi a disposizione dalla prefettura, e la creazione della rete infrastrutturale per il loro corretto funzionamento, è un importante passo in avanti, ma non basta: è necessario infatti - spiegano - una vera e propria opera strutturale che consenta di definire in maniera degna la vita dei migranti nei propri alloggi e l’impegno delle istituzioni nella lotta al caporalato. L’idea- aggiungono - è quella di agevolare la costituzione di cooperative da affidare agli stessi lavoratori (residenti ed extracomunitari) sotto il controllo superiore della Prefettura e dell’Ispettorato del lavoro, con il coordinamento operativo del Comune, che possa avere in affidamento sedi fisse nelle quali offrire soluzioni alloggiative dignitose, soluzioni di trasporto per migliorare l'offerta di servizi adeguati ai bisogni dei lavoratori agricoli ed aule ed attrezzature per la formazione professionale. Il tutto - concludono - gestito con la collaborazione finanziaria degli imprenditori di settore e tramite sottoscrizione di una quota fissa pro capite da parte degli stessi lavoratori stagionali".

Su tutto questo il circolo del Pd di Cassibile Fontane Bianche, con il supporto del Partito provinciale, sta predisponendo un progetto esecutivo da proporre all’amministrazione comunale.