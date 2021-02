Avola, cocaina nascosta nel vano motore: arrestato 47enne

In auto cocaina per 20 grammi, La droga, nascosta nel vano motore, è stata trovata dalla Polizia nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Gianluca Liotta, 47 anni di Avola, è stato pertanto arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Una successiva perquisizione, effettuata in casa dell'uomo ha consentito di recuperare 35 grammi di sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente. Liotta, che risulta essere percettore del reddito di cittadinanza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.