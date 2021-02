Siracusa, marijuana in camera da letto: in manette 29enne

Arrestato per spaccio di stupefacenti: si tratta di Enrico Carrabino, 29enne siracusano, con numerosi precedenti per droga. L'uomo è stato trovato dai Carabinieri in possesso di diverse dosi di marijuana e di diverse banconote di piccolo taglio. Ulteriore sostanza stupefacente è stata trovata in casa dell'uomo che ha anche tentato la fuga: in un mobiletto in camera da letto i militari hanno rinvenuto ulteriori dosi di marijuana per un peso totale di 114 grammi, oltre ad altri ovuli contenenti 10 grammi di hashish.