Augusta, morsi e colpi con una mazza da baseball al compagno: denunciata

Morsi e colpi con una mazza da baseball al compagno conviovente, che hanno causato lesioni all'uomo.

Per questo una donna di 39 anni di Augusta è stata denunciata per maltrattamenti in famiglia. I poliziotti sono intervenuti nell'abitazione della coppia per la segnalazione di una lite in famiglia e, dopo aver fatto luce sull’accaduto, hanno accertato i maltrattamenti.

La donna, già l’anno scorso, si era resa protagonista di violenze simili, ai danni del precedente compagno.