Siracusa, detenzione e spaccio: 20enne ai domiciliari

Dovrà rispondere di detenzione ai fini dello spaccio di stupefacenti: Lorenzo Pugliara, 20 anni di Siracusa èstato trovato in possesso di 25 grammi di hashish, 5,20 grammi di cocaina, altra sostanza utilizzata per il taglio dello stupefacente e per il confezionamento e 330 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Nell'abitazione del giovane rinvenute, inoltre, 4 piante di marijuana con infiorescenza.

Per Pugliarasono stati disposti gli arresti domiciliari.