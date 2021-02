Priolo, nuovi giochi per i bambini in parchi e scuole cittadine

Nuovi giochi per i bimbi nei parchi e nelle scuole di Priolo e ripristino di quelli danneggiati. I primi giochini sono stati montati nel plesso “Girolamo Radino”, al Polivalente.

L’iniziativa è stata voluta dai consiglieri comunali Federica Limeri e Veronica Gozzo e supportata da tutto il Gruppo SiAmo Priolo, dal sindaco Pippo Gianni, dal vice sindaco Maria Grazia Pulvirenti e dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Mariachiara Gambuzza.

“Nonostante i ritardi, dovuti al Covid - commenta Limeri - siamo riusciti a portare a termine un altro grande progetto pianificato insieme all’amministrazione Comunale”.

“Nonostante il periodo buio in cui ci siamo imbattuti - ha affermato il Consigliere Gozzo - siamo impegnati per regalare un sorriso e un momento di svago ai nostri bambini”.

“Provvederemo - ha assicurato il vicesindaco - al montaggio di altri giochi nelle piazze del paese e al ripristino di quelli danneggiati”.

“Stiamo facendo il possibile - ha detto l’assessore Gambuzza - per i bambini di Priolo, per rendere ancora più accogliente la scuola, dove i più piccoli hanno la possibilità di incontrasi e giocare insieme”.